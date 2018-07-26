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ناسا تعلن أسماء رواد فضاء مركبتيها المأهولتين

الفضاء

ناسا تعلن أسماء رواد فضاء مركبتيها المأهولتين
Nasa.gov
ناسا
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أعلنت وكالة ناسا عن نيتها الكشف عن أسماء رواد الفضاء الذين سيشكلون طاقمي مركبتي "Starliner" و"Crew Dragon"، الأسبوع المقبل.

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ومن المفترض أن تقوم المركبتان برحلتين مأهولتين اختباريتين إلى المحطة الفضائية بعد إتمام شركتي "بوينغ" و"سبيس إكس" إجراءات تراخيص استخدامهما، مع العلم بأن "بوينغ" تقوم بتصنيع مركبة "CST-100 Starliner"، بينما تعمل "سبيس إكس" على إنتاج "دراغون".

يذكر أن الولايات المتحدة باتت تعتمد على المركبات الروسية لنقل رواد الفضاء الأمريكيين إلى المحطة الفضائية، بعد إغلاق مشروع "سبيس شاتل"، ويتوقع أن تقوم المركبتان بأول رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية عام 2019.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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