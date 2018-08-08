روغوزين: من الضروري الانتقال إلى خطوط إنتاج الأقمار الاصطناعية

افتتحت مؤسسة "روس كوسموس" بالتعاون مع "نظم المعلومات والأقمار الاصطناعية" في مدينة ياروسلافل خطوطا إنتاجية جديدة لتجميع وحدات المكونات الفعالة للمركبات الفضائية المختلفة.

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وقال فلاديمير يفتوشينكو، رئيس شركة "سيستيما" للاستثمارات في حفل الافتتاح: "عند اتخاذ قرار بشأن إعادة تحديث مصنع الراديو، أخذنا بالاعتبار قربه من العاصمة موسكو، والمهارات الرفيعة التي يتمتع بها كوادره، وانتظرنا حتى تلتفت مؤسسة روس كوسموس إلى القطاع الخاص، وها هي قد التفتت. نرغب في إنشاء مركز لتكنولوجيا الفضاء في مقاطعة ياروسلافل، مركز فضائي مؤهل لتطوير كافة المكونات التي سوف تضعها تحت تصرفنا روس كوسموس".

أما المدير العام لمصنع الراديو في ياروسلافل، مكسيم كوزيوك، فقد قال: "لقد أنشأنا هنا سلسة تجميع متكاملة، ونختتمها بافتتاح ورشة تجميع وحدات المكونات الفعالة للمركبات الفضائية، وهو إنجاز فريد من نوعه".

وحضر افتتاح خط الإنتاج رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، الذي صرح بهذه المناسبة قائلا:

من الضروري الانتقال من إنتاج القطعة الواحدة إلى خطوط الإنتاج في إطار خبرتنا التصميمية لتصنيع الأقمار الاصطناعية، ذلك سوف يجعل تكلفة الإنتاج أرخص، وسوف يفتح آفاقا جديدة لبلادنا في مجال الفضاء تحديدا، وأيضا في مجالات الدفاع والاتصالات والإنترنت والبث التلفزيوني والملاحة.

من جانبه قال دميتري ميرونوف محافظ المقاطعة: "سنطلق عملية إنتاجية لا مثيل لها، حيث سنبدأ بإنتاج الوحدات التي ستصبح قلب الأقمار الاصطناعية".

ومن المقرر أن ينتج المصنع الجديد جميع الأجهزة الفضائية من أصغر اللوحات إلى أكبر وحدات الحمولة النافعة للمركبات الفضائية المستقبلية.

المصدر: إنترفاكس