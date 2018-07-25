روس كوسموس: يجب صنع المكوك الروسي المأهول في أقرب وقت

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، عن ضرورة إنتاج مكوك "فيديراتسيا" الروسي المأهول في أقرب وقت ممكن.

وقال روغوزين إن هذا المشروع مرتبط بشكل وثيق بمشروع تصنيع صاروخ "سويوز-5"، الذي سيحمل المكوك إلى المدارين الأرضي والقمري.

وتابع روغوزين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتبنى موقفا جديا فيما يخص الإصلاحات التي تشهدها الآن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، حيث أن إدارة المؤسسة قدمت للرئيس الروسي في اجتماع عقد بمشاركته، خطة لتسريع العمل على تصنيع صاروخ "سويوز-5" المتوسط.

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وأشار روغوزين إلى أن موعد إطلاق صاروخ "سويوز-5"، مرتبط بموعد تصنيع مكوك "فيديراتسيا"، أي أن أي تأخير في تصنيعه سيتعارض مع التوجيهات التي أصدرها الرئيس الروسي بهذا الشأن.

وأوضح رئيس المؤسسة أن مكوك "فيديراتسيا" سيطلق أولا عام 2022 بصاروخ "سويوز-5" من قاعدة "بايكونور" الفضائية. وبعد إتمام اختباراته في قاعدة "بايكونور"، سينتقل المكوك إلى قاعدة "فوستوتشني" الفضائية، حيث سينطلق بعد ذلك بصاروخ "سويوز-5"، وغيره من الصواريخ بدءا من عام 2024.

أما فيما يتعلق باختبارات صاروخ "سويوز-5"، فقد صرح روغوزين بأنها ستجري من منصة الإطلاق المخصصة لصواريخ "زينيت" أوكرانية الصنع في قاعدة "بايكونور" الفضائية.

المصدر: تاس