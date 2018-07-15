شركة روسية تنوي اختبار محرك صاروخي يعمل بالميثان

أعلن مدير عام مؤسسة "إينيرغوماش" الروسية، إيغور أربوزوف، أن اختبار نموذج تجريبي للمحرك الصاروخي العامل بالميثان سيجري مع نهاية العام المقبل.

وأشار أربوزوف إلى أن محركات الميثان تنصب عادة في الصواريخ متعددة الاستخدام، أي تلك التي تعود إلى الأرض بعد إطلاقها. وأضاف قائلا: "في حال اتخاذ قرار بتصنيع تلك الصواريخ سنقوم بإنتاج محركات الميثان على دفعات". وأوضح أن المحرك الجديد يمكن أن يستخدم في صواريخ متوسطة مثل "سويوز-5".

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وقامت شركة "روس كوسموس" الروسية بتوظيف 809 ملايين روبل (نحو 13 مليون دولار) لمكتب الأجهزة الأوتوماتيكية الكيميائية للتصاميم، كي يقوم بتصميم المحرك الصاروخي العامل بالميثان.

ونشر موقع المشتريات الحكومية معلومات بهذا الشأن، حيث أشار إلى أن أعمال التصميم يجب أن تنتهي قبل 25 نوفمبر المقبل. واقترحت شركة "روس كوسموس" على مكتب التصاميم تصنيع نموذج تجريبي من المحرك الصاروخي بقوة دفع 85 طنا. كما اقترحت أن يتضمن وقود المحرك الأوكسيجين السائل والغاز المسال الذي يشكل غاز الميثان 95% منه.

المصدر: تاس