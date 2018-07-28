روسيا تحدث قاعدة بايكانور الفضائية

قال مصدر في قاعدة بايكونور الفضائية الروسية إن القاعدة ستخضع لعملية تحديث تطال منصات الإطلاق، حيث ستبدأ عام 2020.

وأوضح المصدر في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية أن عملية التحديث تقضي بتعديل منصة إطلاق صاروخ "زينيت" لتصبح صالحة لإطلاق صاروخ "سويوز-5" المتوسط، الذي سيحمل مكوك "فيديراتسيا" الروسي إلى المدارين الأرضي والقمري.

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وبحسب المصدر، من المفترض أن يطلق أول صاروخ "سويوز-5" عام 2022. وأضاف قائلا: "قبل هذا الموعد يمكن أن تستخدم المنصة المطورة شركة (S7 Space) الروسية الخاصة التي وقعت اتفاقية إطلاق صاروخ زينيت مع شركة يوجماش الأوكرانية".

وتقدر تكلفة مشروع إصلاح منصة الإطلاق بـ314 مليون دولار. ويفترض أن تتولى جمهورية كازاخستان توظيف هذا المبلغ.

المصدر: تاس