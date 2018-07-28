 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة أطلقت من مناطق سيطرة المسلحين باتجاه قاعدة حميميم في سوريا

روسيا تحدث قاعدة بايكانور الفضائية

الفضاء

روسيا تحدث قاعدة بايكانور الفضائية
Sputnik
البنية التحتية لقاعدة "بايكونور" الفضائية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkaf

قال مصدر في قاعدة بايكونور الفضائية الروسية إن القاعدة ستخضع لعملية تحديث تطال منصات الإطلاق، حيث ستبدأ عام 2020.

وأوضح المصدر في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية أن عملية التحديث تقضي بتعديل منصة إطلاق صاروخ "زينيت" لتصبح صالحة لإطلاق صاروخ "سويوز-5" المتوسط، الذي سيحمل مكوك "فيديراتسيا" الروسي إلى المدارين الأرضي والقمري.

إقرأ المزيد
أرشيف مجمع "روسكوسموس" الروسي يبدأ إنتاج صاروخ "سويوز-5"

وبحسب المصدر، من المفترض أن يطلق أول صاروخ "سويوز-5" عام 2022. وأضاف قائلا: "قبل هذا الموعد يمكن أن تستخدم المنصة المطورة شركة (S7 Space) الروسية الخاصة التي وقعت اتفاقية إطلاق صاروخ زينيت مع شركة يوجماش الأوكرانية".

وتقدر تكلفة مشروع إصلاح منصة الإطلاق بـ314 مليون دولار. ويفترض أن تتولى جمهورية كازاخستان توظيف هذا المبلغ.

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"ناتو عربي" ضد إيران.. هل هناك ضربة عسكرية قادمة؟