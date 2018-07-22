مجمع "روسكوسموس" الروسي يبدأ إنتاج صاروخ "سويوز-5"

أعلن مدير وكالة "روسكوسموس"، دميتري راغويزن، أن روسيا بدأت العمل لإنتاج صاورخ "سويوز-5".

وقال راغوزين على صفحته في موقع "تويتر"، إن الجهات المختصة شرعت في العمل لصناعة "سويوز-5"، مضيفا أن الخطوة القادمة ستكون إنتاج صاروخ حامل ثقيل.

وأوضح أن هذه الخطوة تسمح بتعبئة قطاع صناعة الصواريخ الفضائية وتحديثها.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، خلال اجتماع مع قادة مجمع "روسكوسموس" الحكومية، على أن يكون الصاروخ جاهزا للاختبار بحلول 2022.

المصدر: تاس