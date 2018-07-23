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ناسا تستعد لغزو القمر!

الفضاء

ناسا تستعد لغزو القمر!
pexels.com/Juhasz Imre
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ذكرت مصادر في وكالة الفضاء الأمريكية أن ناسا عازمة على بناء قاعدة دائمة على سطح القمر يقيم فيها رواد الفضاء.

وفي تعليق على تلك الأخبار، قال موقع Daily Star إن "تنفيذ مثل هذا المشروع في السنوات الـ8 المقبلة أصبح أمرا ممكنا بسبب المنافسة التي بدأت تظهر بين الشركات الخاصة لنقل البضائع إلى الفضاء، والتي تستثمر أموالا كبيرة لهذا الغرض".

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من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة Moon Express، بوب ريتشارد، على أن "المنافسة القوية بين هذه الشركات ستنعكس إيجابا على صناعات الفضاء، وستجعلها تتعاون مع الهيئات الحكومية الأمريكية وناسا لتطوير خطط جديدة لغزو القمر والفضاء".

وتأتي تلك الأخبار في الوقت الذي أعلنت فيه ناسا عن استحداث مجمعات سكنية مصغرة على الأرض، تحاكي الظروف التي سيعيش فيها رواد الفضاء على سطح القمر أو المريخ.

المصدر: فيستي

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