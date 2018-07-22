روسيا تصمم روبوتات لمساعدة الرواد على سطح القمر

ذكرت مجلة "الطب الفضائي والبيئي" أن العلماء الروس يعملون على تصميم روبوتات ستساعد رواد الفضاء على تنفيذ المهمات المختلفة عند هبوطهم على سطح القمر.

ونشرت المجلة التي يصدرها المعهد الروسي للدراسات الطبية والبيئية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الخبراء يدرسون الآن إمكانية استخدام روبوت مساعد لرواد الفضاء، يتعرف على الأجسام المتحركة، ويجمع المعلومات عن مواقعها، ويرسلها إلى مركز التحكم.

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وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن توكل إلى الروبوت مهمات نقل الحمولات، بما في ذلك الآليات والمعدات المختلفة، وكذا مساعدة الرواد في حل مهام الملاحة، والحفاظ على الاتصال بين رواد الفضاء العاملين بالتوازي على سطح القمر.

ويمكن للروبوت المساعد كذلك أداء مهمات الاستطلاع والتوجه إلى منطقة وعرة تحتوي على الكثير من الحفر والمنحدرات الحادة، ويمكن أن توكل إليه أيضا مهمة البحث عن المناطق الصالحة للعمل الآمن على سطح القمر.

أما في حال تدهور صحة أحد رواد الفضاء، أو تعرض بزته الفضائية لأضرار ميكانيكية، أو إصابته بجروح، فيجب أن يكون الروبوت المساعد مستعدا لإجلائه الطارئ.

المصدر: نوفوستي