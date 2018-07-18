روسيا تجهز أول نماذج بزة الفضاء الجديدة

أعلن مدير عام شركة "زفيزدا" الروسية، سيرغي بوزدنياكوف، أن نماذج تجريبية للبزة الفضائية الجديدة ستكون جاهزة العام الجاري.

وأضاف بوزدنياكوف، أن المرحلة الأولى للعمل على تصميم البزة الفضائية الجديدة قد انتهت، وأن الاختلاف الرئيس للبزة الجديدة عن سابقتها يكمن في إمكانية تكرار استخدامها، كما يمكن أن يستخدمها أكثر من رائد فضاء واحد.

وقال مدير شركة "زفيزدا" إن حجم المقاعد التي ستستخدم في مركبة "فيديراتسيا" الروسية الجديدة، سوف يكون أكبر، وستصنع الألومنيوم، فيما سيزداد حجم المركبة نفسها.

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يذكر أن مركبة "فيديراتسيا" المأهولة الجديدة ستحل مكان مركبات "سويوز-إم إس" المستخدمة حاليا، وستخصص لنقل رواد الفضاء وحمولات الشحن إلى المدارين الأرضي والقمري، وستكون قادرة على استيعاب طاقم مكون من 4 أفراد. كما يمكنها القيام برحلة فضائية مستقلة لمدة 30 يوما، وتستطيع الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية لمدة عام كامل.

ويتوقع إطلاق "فيديراتسيا" بدون طواقم بحلول عام 2021، وستطلق أول رحلة مأهولة للمركبة عام 2023.

المصدر: تاس