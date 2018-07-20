لقطات مذهلة تكشف "حقيقة" هالة الشمس!

تكشف صور تفصيلية جديدة لغلاف الشمس الخارجي، المسمى كورونا أو "هالة الشمس"، أن هذه الطبقة الشمسية ليست سلسة كما كان يعتقد سابقا ولكنها منظمة وديناميكية.

وتعتبر طبقة كورونا حارة للغاية ومصدر الرياح الشمسية، أي الجسيمات المشحونة الصادرة من الشمس. وظل من الصعب فهم طريقة تكون الرياح الشمسية مع وجود صور سابقة للإكليل تظهر أن سطح الشمس مصقول نسبيا.

وقال الباحث الدكتور، كريغ ديفوريس، إن "الصور السابقة أظهرت الإكليل الخارجي كهيكل ناعم، ولكن في الفضاء السحيق، تكون الرياح الشمسية مضطربة ومليئة بالغبار".

وباستخدام تقنيات التصوير الجديدة، "أدرك الفريق أن طبقة كورونا ليست سلسة ولكنها ديناميكية"، وفقا لما قاله ديفوريس.

واستخدم فريق معهد أبحاث معهد الجنوب الغربي أداة "COR-2" في مرصد "STEREO-A" التابع لوكالة ناسا، للوصول إلى هذا الاكتشاف، والتقاط تفاصيل العثور على بلازما الغلاف الجوي للشمس.

يذكر أن فريق البحث تمكن من إزالة التشويش من سلسلة الصور باستخدام خوارزميات التشريح، وضبط السطوع للحصول على المشاهد الرائعة.

المصدر: RT