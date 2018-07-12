ناسا تكشف حدوث إطلاق نار بالليزر في الفضاء!

أفادت وكالة "ناسا" الأمريكية باستهداف الأقمار الاصطناعية بعضها للآخر في الفضاء. وذلك باستخدام أجهزة الليزر.

أشار موقع "ناسا" الإلكتروني الرسمي إلى نجاح اختبار الأقمار الاصطناعية " GRACE-FO " الأمريكية الذي أجري في المدار الأرضي باستخدام أجهزة الليزر.

Youtube.com

من المعروف أن الأقمار الاصطناعية تستخدم لجمع معلومات عن تغيرات مناخية على سطح الأرض مثل قياس حالة وسماكة الجليد وتحديد عمق البحار وغيرها من المواصفات الهامة وذلك بواسطة مختلف المستشعرات المركبة فيها.

إلا أن الأقمار الاصطناعية صارت الآن تستخدم أجهزة الليزر بدلا من استخدام المستشعرات الكلاسيكية، ما يمكنّها من تلقي المعلومات الأدق.

إقرأ المزيد

مع ذلك فإن الاختبار الأول لأجهزة الليزر الفضائية لم يجر على أهداف أرضية بل على أقمار اصطناعية مجاورة حيث استهدف جهاز الليزر المنصوب في قمر اصطناعي قمرًا اصطناعيا آخر لتحديد موقعه الدقيق في المدار الأرضي.

يذكر أن أجهزة الليزر يمكن أن تستخدم أيضا لنقل معلومات إلى أقمار اصطناعية أخرى دون الاعتماد على مراكز أرضية لإرسال واستقبال المعلومات.

المصدر: ياندكس. نوفوستي