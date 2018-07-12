 
مباشر

روسيا تعتزم إغراق وحدة من المحطة الفضائية الدولية في المحيط

الفضاء

روسيا تعتزم إغراق وحدة من المحطة الفضائية الدولية في المحيط
Globallookpress ZUMAPRESS.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ki62

صرح مصدر في الصناعة الفضائية الروسية بأن شاحنة "بروغريس إم إس-12" ستقوم بإغراق وحدة "بيرس" الروسية التابعة للمحطة الفضائية الدولية في المحيط.

وأوضح المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية أن شاحنة "بروغريس إم إس-12" ستنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية، في أبريل المقبل، حيث ستلتحم بوحدة "بيرس" الروسية وستنتظر وصول وحدة "ناوكا" (العِلم) الجديدة التي يتوقع أن تطلق إلى المحطة، في خريف عام 2019.

إقرأ المزيد
التحام مركبة "سويوز" بالمحطة الفضائية الدولية روسيا تسعى لتقصير "الطريق" إلى المحطة الفضائية الدولية!

ويفترض ألا تنفصل الشاحنة مع وحدة "بيرس" عن المحطة إلا بعد وصول وحدة "العِلم" إلى المدار الأرضي، واختبار جاهزيتها للالتحام بالمحطة وقدرتها على العمل.

أما وحدة "بيرس" (المرسى) التي تم إطلاقها إلى المحطة الدولية عام 2003، فقد انتهى عمر خدمتها. وسيتم إغراقها في المحيط الهادئ بواسطة شاحنة "بروغريس-12" الروسية.

ومن المفترض أن تشكل الوحدتان الروسيتان "زفيزدا" (النجم) و"ناوكا" (العلم) نواة محطة فضائية مدارية روسية، في حال تخلت الولايات المتحدة عن صيانة المحطة الدولية بحلول عام 2020.

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة من RT.. اقتراب مونديال روسيا من نهايته واللقب حائر بين كرواتيا وفرنسا