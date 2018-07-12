روسيا تعتزم إغراق وحدة من المحطة الفضائية الدولية في المحيط

صرح مصدر في الصناعة الفضائية الروسية بأن شاحنة "بروغريس إم إس-12" ستقوم بإغراق وحدة "بيرس" الروسية التابعة للمحطة الفضائية الدولية في المحيط.

وأوضح المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية أن شاحنة "بروغريس إم إس-12" ستنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية، في أبريل المقبل، حيث ستلتحم بوحدة "بيرس" الروسية وستنتظر وصول وحدة "ناوكا" (العِلم) الجديدة التي يتوقع أن تطلق إلى المحطة، في خريف عام 2019.

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ويفترض ألا تنفصل الشاحنة مع وحدة "بيرس" عن المحطة إلا بعد وصول وحدة "العِلم" إلى المدار الأرضي، واختبار جاهزيتها للالتحام بالمحطة وقدرتها على العمل.

أما وحدة "بيرس" (المرسى) التي تم إطلاقها إلى المحطة الدولية عام 2003، فقد انتهى عمر خدمتها. وسيتم إغراقها في المحيط الهادئ بواسطة شاحنة "بروغريس-12" الروسية.

ومن المفترض أن تشكل الوحدتان الروسيتان "زفيزدا" (النجم) و"ناوكا" (العلم) نواة محطة فضائية مدارية روسية، في حال تخلت الولايات المتحدة عن صيانة المحطة الدولية بحلول عام 2020.

المصدر: تاس