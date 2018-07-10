روسيا تسعى لتقصير "الطريق" إلى المحطة الفضائية الدولية!

تطمح شركة "إينيرغيا" الروسية إلى تحقيق سيناريو التحام المركبات بالمحطة الفضائية الدولية بعد القيام بدورة واحدة حول الأرض.

وجاء في بيان أصدرته شركة "روس كوسموس" الروسية، يوم الثلاثاء 10 يوليو الجاري، أن هذه الخطوة يمكن أن تتحقق في المستقبل.

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وأعلنت شركة "روس كوسموس" عن نجاح التحام شاحنة "بروغريس" الروسية بالمحطة الفضائية الدولية وفقا للسيناريو القصير (بعد دورتين حول الأرض)، وأشارت إلى أن تحقيق السيناريو نفسه بمركبة "سويوز" المأهولة لا يمكن إلا بعد تحقيق التحام ناجح آخر للشاحنة بالمحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس