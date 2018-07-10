"بروغريس" تصل إلى محطة الفضاء الدولية في زمن قياسي

التحمت مركبة "بروغريس إم إس-09" بالمحطة الفضائية الدولية بنجاح بعدما استغرقت في الوصول إليها وقتا قياسيا هو الأقصر من نوعه في التاريخ.

وصرح مصدر في مركز إدارة التحليق الفضائي الروسي، إن عملية الالتحام، تمت بعد 3 ساعات و40 دقيقة من لحظة الإطلاق، في تمام الساعة 04.31 بتوقيت موسكو، وفقا لسيناريو الالتحام السريع بعد دورتين حول الأرض (3 ساعات و40 دقيقة)، بعدما كان وصول المركبة وفقا لأقصر السيناريوهات يتم بعد 4 دورات حول الأرض (5 ساعات و39 دقيقة)، ويعد السيناريو الذي تم بنجاح صباح اليوم هو الأقصر على الإطلاق، بعدما كان التحام المركبات الفضائية بالمحطة الفضائية الدولية وفقا للسيناريو الاعتيادي يتم بعد 34 دورة حول الأرض (يومين).

#ПрогрессМС09: впервые в истории космических полётов будет применена двухвитковая схема сближения грузового корабля с МКС. Стыковка «космического грузовика» со станцией запланирована 10 июля в 04:39 мск 🚀 - https://t.co/pSy9hU4fiwpic.twitter.com/ahADzi9Fvx — РОСКОСМОС (@roscosmos) 9 июля 2018 г.

وكان صاروخ "سويوز -1.2a" قد انطلق من مطار بايكانور الفضائي في كازاخستان في تمام الساعة 00:51 بتوقيت موسكو، حاملا مركبة الشحن "بروغريس إم إس - 09"، وبعد 9 دقائق من الانطلاق انفصلت عنه وحدة التسريع، لتتابع مركبة الشحن طريقها إلى المحطة الفضائية الدولية.

وكان الخبراء في روس كوسموس قد حاولوا إرسال مركبة الشحن "بروغريس إم إس - 07" وفقا لسيناريو الالتحام السريع (دورتين حول الأرض - 3 ساعات و40 دقيقة) في 12 أكتوبر الماضي، لكن أجهزة التحكم التلقائية أوقفت عملية الإطلاق، وانطلق الصاروخ في الموعد الاحتياطي يوم 13 أكتوبر، ليصل إلى المحطة يوم 15 أكتوبر، بالسيناريو الاعتيادي (34 دورة حول الأرض - يومين)، وفي 11 فبراير تكررت المحاولة، ولكنها أيضا لم تفلح.

المصدر: وكالات