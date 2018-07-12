بدء إنشاء منصة إطلاق ثانية في قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية

صرح مصدر في الصناعة الفضائية الروسية بأن شركة "زفيزدوتشكا" وقعت اتفاقية إنتاج تصاميم ستستخدم عند إنشاء منصة الإطلاق الثانية لصاروخ "أنغارا" في قاعدة "فوستوتشني" الفضائية.

وأكد المصدر أن الشركة بدأت بإنتاج هياكل معدنية للمنصة، وقد صنعت إلى الآن هيكلين معدنيين يزن كل منهما 88 طنا. كما أشار إلى أن شركة "زفيزدوتشكا" سبق لها أن أنشأت منصة الإطلاق والبنية التحتية الملحقة بها لصاروخ "أنغارا" في قاعدة "بليسيتسك" الفضائية شمالي روسيا.

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وأفادت شركة "روس كوسموس" الروسية في وقت سابق بأن عملية إنشاء منصة الإطلاق لصاروخ "أنغارا" في قاعدة "فوستوتشني" الفضائية شرقي روسيا، كان يجب أن تنطلق في يونيو الماضي، مع العلم أن أول صاروخ من طراز "أنغارا" يتوقع أن يطلق من القاعدة عام 2021.

وتمتلك قاعدة "فوستوتشني" حاليا منصة إطلاق واحدة، أنشئت عام 2016، وأطلق منها، في 28 أبريل عام 2016، صاروخ "سويوز" الروسي.

المصدر: تاس