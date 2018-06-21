قاعدة "فوستوتشني" الفضائية تستقبل صاروخين استعدادا لإطلاقهما

وصل إلى قاعدة "فوستوتشني" الفضائية الروسية قطار خاص يحمل أجزاء صاروخي "سويوز-2.1 آ" و"سويوز-2.16"، يوم الثلاثاء 19 يونيو.

وقام الخبراء بنقل أجزاء الصاروخين إلى المجمع التقني للقاعدة، حيث ستحفظ إلى أن يتم إطلاق الصاروخين، في ديسمبر العام الجاري.

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وسيحمل صاروخ "سويوز-2.1آ" على متنه القمر الاصطناعي الروسي "ميتيور". أما صاروخ "سويوز-2.16" فسيحمل القمرين الاصطناعيين الروسيين "كانوبوس 5 و6"، ليحقق الصاروخان بذلك رابع وخامس إطلاق من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية.

جدير بالذكر أن قاعدة "فوستوتشني" هي أول قاعدة فضائية مدنية روسية، أطلق منها، في نيسان عام 2016، أول صاروخ حمل إلى المدار الأرضي 3 أقمار اصطناعية.

ويتوقع أن تسمح قاعدة "فوستوشني" الروسية بتخفيض اعتماد روسيا على قاعدة "بايكونور" الواقعة في كازاخستان.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف