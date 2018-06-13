صواريخ "أنغارا 5" الروسية تطلق 600 قمر اصطناعي

قال نائب مدير عام شركة "روس كوسموس" الروسية، نيقولاي سيفاستيانوف، إن إطلاق الأقمار الاصطناعية الروسية الصغيرة إلى المدار الأرضي المنخفض سيتم بواسطة صواريخ "أنغارا 5" الثقيلة.

وأشار سيفاستيانوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في 7 يونيو الجاري، في حواره السنوي التلفزيوني مع الشعب، أن روسيا بدأت تحقيق برنامج "سفيرا" الفضائي الذي يقضي بإطلاق 600 قمر اصطناعي للاتصال غير المنقطع والرصد المستمر لأي موقع على سطح الأرض.

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وأكد سيفاسيانوف على جهوزية صاروخ "أنغارا 5" الذي أطلق إلى الفضاء لأول مرة عام 2014، من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية.

أما قاعدة " فوستوتشني" الفضائية الواقعة في شرق روسيا فشهدت العام الجاري انطلاق عملية إنشاء منصة خاصة بإطلاق صاروخ "أنغارا 5" الثقيل.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف