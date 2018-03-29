الحكومة الروسية تقترح تطوير "أنغارا" لمنافسة الصواريخ الأمريكية

اقترح نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، إدخال تعديلات على تصميم صاروخ "أنغارا-آ5" الروسي.

وكتب روغوزين في مدونته على تويتر أن الحديث لا يدور حول تحديث الصاروخ، بل جعله يتفق مع المتطلبات والشروط التقنية الحديثة.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي قد أعلن في وقت سابق أن وزن الصاروخ سينخفض فيما ستزداد قوة دفعه، ما سيجعله قابلا لمنافسة النماذج الأمريكية.

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ويعد "أنغارا-آ5" أول صاروخ ثقيل روسي التصميم تبلغ حمولته 35 طنا. وقد أطلق الصاروخ لأول مرة، في 23 ديسمبر عام 2014. وكان من المفترض أن يطلق للمرة الثاني، عام 2017 من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية. لكن إطلاقه أجل إلى ربيع عام 2018.

ويذكر أن "أنغارا" هو جيل جديد من الصواريخ الروسية، تم تصنيعه على أساس وحدات تكنولوجية بديلة، مزودة بمحركات الكيروسين والأكسيجين الحديثة والنظيفة بيئيا، وتضم أسرة الصاروخ موديلات خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وبوسع الصاروخ نقل حمولة بوزن 35 طنا.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف