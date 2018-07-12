مؤسسة "روس كوسموس" تغير شعارها

غيرت مؤسسة "روس كوسموس" شعارها الذي اقترحه مديرها السابق، وعادت إلى استخدام الشعار الذي كانت تستخدمه وكالة الفضاء الفدرالية.

وقال مدير المكتب الإعلامي للمؤسسة، فلاديمير أوستيمينكو، في تصريح لوكالة نوفوستي: "هذا الشعار محدث وعصري، ويعني الخروج من الدائرة".

وكالة روس كوسموس

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وتمثل الشعار السابق للمؤسسة في سهم أحمر محاط بمدار بيضاوي داخل دائرة بيضاء. ولم تطرأ تغييرات كبيرة عليه، فالشعار الجديد مشابه لسابقه، ولكن من دون الدائرة البيضاء.

وبدأت صورة الشعار الجديد تظهر في جميع مواقع مؤسسات وشركات قطاع الفضاء والصواريخ الروسية.

المصدر: نوفوستي