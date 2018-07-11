هل يشكل كويكب "فيستا" خطرا على الأرض؟

أعلن مدير "مركز حماية الكواكب" أن الكويكب الكبير والساطع "فيستا" لن يشكل أي خطورة على الأرض، عندما يصبح عند أقرب نقطة له منها، في 12 يوليو الجاري.

وقال أناتولي زايتسف، في تصريح لوكالة نوفوستي: "لا حاجة للحماية من هذا الكويكب لأنه لا يشكل أي خطورة على سكان الأرض، حيث سيحلق على مسافة 170 مليون كيلومتر عن كوكبنا. أي أن ما يشاع عن خطورة (فيستا) ليس سوى كلام فارغ يطلقه أشخاص محدودو المعرفة".

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ويبلغ قطر الكويكب العملاق "فيستا" 576 كلم. وتبلغ سرعته باتجاه الأرض 19346 كلم/ ثانية، وهو ثاني أضخم الكويكبات في الحزام بين المريخ والمشتري، بعد كويكب "بالادا".

واكتشف العالم هنري أولبرسوم الكويكب، في 29 مارس عام 1807، وأطلق عليه اسم "فيستا" تكريما لآلهة المنزل الرومانية القديمة.

ويدور "فيستا" حول الشمس دورة كاملة خلال 3.63 سنة، في مدار شبه دائري، وهو أسطع الكويكبات في السماء، لذلك يمكن رؤيته ليلا بالعين المجردة.

المصدر: نوفوستي