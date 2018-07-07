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انتشال شظايا نيزك سقط في المحيط الهادئ

الفضاء

انتشال شظايا نيزك سقط في المحيط الهادئ
Sputnik-abkhazia.ru
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تمكن خبراء أمريكيون من انتشال شظايا نيزك سقط في مياه المحيط الهادئ، في 7 مارس الماضي، على بعد 25 كيلومترا عن شاطئ ولاية واشنطن.

ونقلت بوابة "Space.com" الإلكترونية أن الخبراء في مركز "لندون جونسون" لإدارة الرحلات الفضائية، يعتقدون أن وزن النيزك بلغ طنين. أما أكبر شظاياه فبلغ وزنها 4.4 كيلوغرام. 

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ووصلت سفينة البحوث العلمية الأمريكية "نوتيلوس"، في 2 يوليو الجاري، إلى منطقة سقوط النيزك، حيث أخذت عينات من تربة قعر المحيط بواسطة غواصتي "رقيب" و"هرقل" الصغيرتين.

واتضح بعد إجراء التحليل المخبري أن إحدى العينات تحوي شظيتين صغيرتين من النيزك. ومن غير المستبعد أن تحتوي عينات أخرى على شظايا جديدة.

وقال مارك فرايس، من مركز "لندون جونسون"، إن الشظيتين جزء من سطح النيزك الخارجي. وسيسمح التحليل اللاحق لهما بتحديد نوع النيزك الذي سقط في المحيط الهادئ.

المصدر: تاس

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