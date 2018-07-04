العثور على شظايا نيزك سقط في مقاطعة ليبيتسك الروسية

أعلن المدير العلمي لمعهد العلوم الفلكية، بوريس شوستوف، عن العثور على حوالي 5 كيلوغرامات من شظايا نيزك سقط في مقاطعة ليبيتسك، نهاية يونيو الماضي.

وقال شوستوف إن "لهذا الحادث أهمية علمية كبيرة، لذلك نظم معهد العلوم الفلكية بالتعاون مع معهد ديناميكية الغلاف الجوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، خلال الفترة من 27 وحتى 30 يونيو الماضي، بعثة إلى منطقة سقوط شظايا النيزك للبحث عنها". وقد شارك في البعثة ممثلون عن جامعة أورال الفدرالية ومعهد الكيمياء الجيولوجية والكيمياء التحليلية ومعهد الفلك.

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وفي تعليقه على نتائج عمل البعثة قال شوستوف: "جمعت معلومات تساعد في تحديد مؤشرات مختلفة عن النيزك ومداره. وتشير التقديرات الأولية إلى أن طول النيزك الذي انفجر على ارتفاع عشرات الكيلومترات عن سطح الأرض ترواح بين 1 و2 متر". وأضاف شوستوف أن "النيزك احترق عند اختراق الغلاف الجوي، ولونه الخارجي أسود وداخله رمادي اللون، ويحتوي على حبيبات".

المصدر: نوفوستي