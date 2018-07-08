 
مباشر

روسيا تطلق مجموعة جديدة من أقمار النانو الاصطناعية

الفضاء

روسيا تطلق مجموعة جديدة من أقمار النانو الاصطناعية
Twitter.com
العمل في الفضاء المكشوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kh7t

يطلق رائدا فضاء روسيان مجموعة جديدة من أقمار النانو الاصطناعية، وذلك خلال خروجهما من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف، في 8 أغسطس المقبل.

إقرأ المزيد
المحطة الفضائية الدولية مصدر يكشف موعد انتهاء روسيا من بناء قطاعها في المحطة الفضائية الدولية

وقال ناطق باسم جامعة جنوب الغرب الروسية الحكومية المصنعة للأقمار الاصطناعية إن، أوليغ أرتيوميف، هو من سيطلق مجموعة من الأقمار الاصطناعية الصغيرة "تانيوشا"، بمساعدة سيرغي بروكوفييف.

وأوضح الناطق أن بعض التعديلات أدخلت في تصميم الأقمار، بما في ذلك برمجتها. وزودت أقمار النانو الاصطناعية بنظام استقرار سلبي، ما يسمح بإدخال تعديلات في عملها أثناء تحليقها.

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"صفقة القرن" هل التقى فعلا قادة مخابرات عربية مع الموساد؟ وما مصيرها؟