// 26.06.2018 по тикету 15478
روسيا تطلق مجموعة جديدة من أقمار النانو الاصطناعية
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يطلق رائدا فضاء روسيان مجموعة جديدة من أقمار النانو الاصطناعية، وذلك خلال خروجهما من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف، في 8 أغسطس المقبل.
وقال ناطق باسم جامعة جنوب الغرب الروسية الحكومية المصنعة للأقمار الاصطناعية إن، أوليغ أرتيوميف، هو من سيطلق مجموعة من الأقمار الاصطناعية الصغيرة "تانيوشا"، بمساعدة سيرغي بروكوفييف.
وأوضح الناطق أن بعض التعديلات أدخلت في تصميم الأقمار، بما في ذلك برمجتها. وزودت أقمار النانو الاصطناعية بنظام استقرار سلبي، ما يسمح بإدخال تعديلات في عملها أثناء تحليقها.
المصدر: تاس
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