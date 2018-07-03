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مصدر يكشف موعد انتهاء روسيا من بناء قطاعها في المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

مصدر يكشف موعد انتهاء روسيا من بناء قطاعها في المحطة الفضائية الدولية
State corporation "ROSKOSMOS"
المحطة الفضائية الدولية
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أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء، أن روسيا ستنتهي من بناء قطاعها الخاص في المحطة الفضائية الدولية، في عام 2022، وليس في عام 2021 كما أعلن سابقا.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي، أن الأطراف المساهمة في مشروع المحطة الفضائية الدولية تناقش قضية تمديد عمل المحطة إلى عام 2028، بدلا من عام 2024، لتتسلم المحطة شركة خاصة، أو يتم إغراقها في المحيط.

وتابع المصدر أنه "من المقرر إطلاق وحدة المختبر (ناوكا) عام 2019، والوحدة المركزية (بريتشال) عام 2020، أما وحدة الطاقة فسوف تطلق عام 2022".

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وكان إيغور كوماروف، الرئيس السابق لمؤسسة "روس كوسموس" قد أعلن أن قطاع الصناعات الفضائية سوف يقوم بتجهيز ثلاث وحدات جديدة، خلال ثلاث سنوات، لتنتهي عملية إنشاء القطاع الروسي في محطة الفضاء الدولية عام 2021.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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