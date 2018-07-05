"ناسا" عاجزة عن صيانة مرحاضها وتطلب العون من الروس

أعلنت مؤسسة "إينيرغيا" الروسية المصنعة للتقنيات الفضائية، تلقيها طلبات من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لتوفير الخدمات الفنية لمرحاض القسم الأمريكي في محطة الفضاء الدولية.

وذكرت المؤسسة في تقريرها السنوي عن نتائج عملها أن ما توفره بموجب العقد المبرم بينها وبين "ناسا"، يتيح الاستمرار في تشغيل القسم الأمريكي من محطة الفضاء الدولية بفعالية.

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وقدمت وكالة "ناسا" في العام 2007 طلبا إلى روسيا لصنع مرحاض خاص لرواد الفضاء الأمريكيين بعدما باءت بالفشل محاولات المهندسين الأمريكيين لصنع مرحاض مناسب.

وقضت مؤسسة "إنيرغيا" الروسية عاما كاملا في صنع ما طلبته وكالة الفضاء الأمريكية.

المصدر: نوفوستي