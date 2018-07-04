روسيا والصين تناقشان بناء محطة فضائية مشتركة

أعلن مصدر في قطاع الفضاء الروسي أن وفدا تابعا لإدارة الفضاء الصينية سيناقش مع ممثلي مؤسسة "روس كوسموس" إنشاء محطة فضائية مشتركة بين روسيا والصين.

وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية: "سيتم خلال زيارة الوفد الصيني إلى موسكو المقررة نهاية هذا الأسبوع مناقشة التعاون في الرحلات الفضائية المأهولة. ومن المتوقع أن يطرح الوفد فكرة إنشاء محطة فضائية مشتركة". وحسب قوله، فإن الصين مهتمة باستخدام الخبرة الروسية وتكنولوجيا بناء منشآت فضائية كبيرة ومستعدة لعرض شراكتها مقابل ذلك.

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من جانب آخر، تخطط الصين وروسيا لإنشاء محطات فضائية وطنية، بعد انتهاء عمل المحطة الفضائية الحالية، عام 2024، وهناك احتمال لتمديد عملها إلى عام 2028 ومن ثم تسليمها لشركات تجارية خاصة.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" والإدارة الفضائية الصينية اتفقتا على توسيع التعاون في مشاريع دراسة القمر وإنشاء مجموعات مدارية مشتركة. وأعلن المدير التنفيذي لشؤون التجارة والاستثمار في "روس كوسموس"، أنطون جيغانوف، أن روسيا تأمل في التعاون مع الصين لإنشاء صواريخ فائقة الثقل، الأمر الذي أكده الأمين العام لإدارة الفضاء الوطنية الصينية، يولونغ تيان.

المصدر: نوفوستي