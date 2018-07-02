أغرب وأقدم ما أرسله الإنسان إلى الفضاء!

في سعيها المستمر للبحث عن حياة جديدة، حاولت البشرية الاتصال مع الكائنات الفضائية المحتملة بطرق غريبة جدا.

وعند النظر إلى السماء ليلا، غالبا ما نسأل أنفسنا ما إذا كان يوجد أشخاص أو كائنات أخرى تعيش على كواكب تدور حول نجومها، في هذا الكون الفسيح.

وبهذا الصدد، أُطلقت بعثات مدارية إلى المساحات الفضائية التي تمتد إلى ما بعد حواف نظامنا الشمسي، على أمل الوصول إلى الكائنات الغريبة المحتمل وجودها. وفيما يلي أغرب الأشياء التي أرسلتها الإنسانية إلى أعماق الفضاء:

- سيف لوك سكاي ووكر ذو شعاع الليزر

عُرفت سلسلة أفلام حرب النجوم بأنها واحدة من أغرب قصص الخيال العلمي، لذا قرر العلماء إرسال سيف شعاع الليزر الذي استخدمته شخصية سكاي ووكر الشهيرة إلى الفضاء. وأُطلق السيف كجزء من الاحتفال بالذكرى الثلاثين لحرب النجوم، على متن مكوك فضائي مستكشف.

- البيتزا

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في عام 2001، أعلنت سلسلة مطاعم بيتزا هت الأمريكية أنها أول من يُرسل البيتزا إلى الفضاء الخارجي. وانطلقت "بيتزا السلامي" على متن صاروخ روسي إلى المحطة الفضائية الدولية، بعد أن طلبها رائد الفضاء الروسي، يوري أوساشوف.

- الموناليزا

في عام 2013، انطلقت لوحة ليوناردو دافينشي الشهيرة، الموناليزا، إلى الفضاء كجزء من تجربة ناسا لإثبات فعالية اتصالات الليزر. وتم إعادة تصميمها بأشعة الليزر، بحيث تكون واضحة المعالم على القمر.

- أحافير الديناصور

يبدو أن الديناصورات المنقرضة تمكنت من شق طريقها إلى الفضاء أيضا. ففي عام 1985، أُرسلت بقايا عظمية وقشر بيوض "Maiasaura" عمرها 76 مليون سنة إلى SpaceLab 2.

- رسالة العالم ستيفن هوكينغ

أرسل العلماء رسالة صوتية سجلها الفيزيائي البريطاني الراحل، ستيفن هوكينغ، الذي فُتن بالفضاء والثقوب السوداء طوال حياته، رغب من خلالها نشر "السلام والمحبة" إلى أقرب ثقب أسود من القمر الاصطناعي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، في محطة Cebreros بإسبانيا.

المصدر: RT