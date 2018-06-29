الروبوت الذكي "سيمون" يتجه إلى الفضاء لمساعدة الرواد

يبدو أن رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية على وشك الحصول على مساعد شخصي يتمتع بذكاء اصطناعي سيعمل ضمن طاقمهم.

ويعرف المساعد باسم "CIMON" سيمون (Crew Interactive MObile CompanioN)، وطورته شركة إيرباص، حيث سيعمل من خلال تكنولوجيا واتسون من "IBM"، وهي نظام حاسوب للذكاء الاصطناعي.

ويأمل الباحثون في أن يصبح "سيمون" من خلال وجهه وصوته وذكائه الاصطناعي، "زميلا" حقيقيا للرواد على متن المحطة الفضائية، وأن يتمكن من تقديم المساعدة لهم في روتين حياتهم اليومية، وتحذيرهم من أية مشاكل وشيكة استنادا إلى شبكة الذكاء الاصطناعي العصبية وقدرته على التعلم.

وسيعمل رائد الفضاء الألماني، ألكسندر غيرست، على اختبار الروبوت الذي سيصل المحطة على متن كبسولة سبيس إكس، صباح الاثنين 2 يوليو المقبل.

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وصمم الروبوت الذي يزن حوالي 5 كلغ، باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد بالكامل.

وتم تدريب "سيمون" على الأرض باستخدام عينات صوتية وصور لغريست، وتم تحميل إجراءات وخطط مختبر العلوم كولومبوس على متن المحطة الفضائية، في قاعدة بياناته.

وتؤكد إيرباص على أنه برفقة "سيمون"، يمكن لأعضاء طاقم المحطة القيام بجميع الأعمال الروتينية إلى جانب التفاعل مع الروبوت وتكوين صداقات معه، وبهذه الطريقة، سيجعل "سيمون" العمل أسهل على رواد الفضاء ويحسن الكفاءة والأمن، ويسهل نجاح المهمة.

المصدر: ديلي ميل