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روسيا تنتهي من تصميم قمر اتصالات متطور

الفضاء

روسيا تنتهي من تصميم قمر اتصالات متطور
youtube/Андрей Крыгов
صورة أرشيفية
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ذكرت وكالة "روس كوسموس" الروسية أن الخبراء في البلاد انتهوا من تصميم قمر اتصالات اصطناعي جديد تابع لمنظومة "غلوناس" للملاحة الفضائية.

وأوضح كبير المصممين في إدارة منظومة "غلوناس"، سيرغي كاروتين، أن القمر الجديد "GLONASS-K2" بني وفق أحدث المعاير، وسيساهم بشكل فعال في زيادة فعالية المنظومة، كونه قادر على الاتصال مع مختلف المراكز الأرضية والبحرية، وحتى الطائرات والسفن المدنية والحربية.

ria.ru/ Alexandr skvortsov
تصميم قمر "GLONASS-K2" الاصطناعي الروسي

يذكر أن "غلوناس" منظومة ملاحة فضائية تعتمد على الأقمار الاصطناعية، وتدار من قبل القوات الفضائية الروسية، وتعتبر المنافس الأول لمنظومة "GPS" الأمريكية الشهيرة.

المصدر: فيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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