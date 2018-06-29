 
مباشر

وصول "فالكون-9" إلى مداره بنجاح

الفضاء

وصول
Globallookpress Gene Blevins/ZUMAPRESS.com
صاروخ "فالكون-9" - أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kfxn

أعلنت وكالة ناسا منذ قليل عبر حسابها على موقع تويتر عن وصول صاروخ الشحن "فالكون-9" إلى مداره حول الأرض بنجاح.

إقرأ المزيد
صاروخ "فالكون-9" يطلق من كيب كانافيرال "فالكون-9" ينطلق إلى المحطة الفضائية الدولية اليوم الجمعة

وأطلق الصاروخ في موعده، صباح اليوم الجمعة، من المطار الفضائي في كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا، ومن المفترض أن يصل إلى المحطة الفضائية الدولية، يوم الاثنين 2 يوليو المقبل.

المصدر: تويتر

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا