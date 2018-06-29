// 26.06.2018 по тикету 15478
وصول "فالكون-9" إلى مداره بنجاح
Globallookpress Gene Blevins/ZUMAPRESS.com
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أعلنت وكالة ناسا منذ قليل عبر حسابها على موقع تويتر عن وصول صاروخ الشحن "فالكون-9" إلى مداره حول الأرض بنجاح.
Dragon confirmed in good orbit. https://t.co/gtC39uBC7z— SpaceX (@SpaceX) June 29, 2018
وأطلق الصاروخ في موعده، صباح اليوم الجمعة، من المطار الفضائي في كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا، ومن المفترض أن يصل إلى المحطة الفضائية الدولية، يوم الاثنين 2 يوليو المقبل.
المصدر: تويتر
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