وصول "فالكون-9" إلى مداره بنجاح

أعلنت وكالة ناسا منذ قليل عبر حسابها على موقع تويتر عن وصول صاروخ الشحن "فالكون-9" إلى مداره حول الأرض بنجاح.

Dragon confirmed in good orbit. https://t.co/gtC39uBC7z — SpaceX (@SpaceX) June 29, 2018

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وأطلق الصاروخ في موعده، صباح اليوم الجمعة، من المطار الفضائي في كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا، ومن المفترض أن يصل إلى المحطة الفضائية الدولية، يوم الاثنين 2 يوليو المقبل.

المصدر: تويتر