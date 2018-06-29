"فالكون-9" ينطلق إلى المحطة الفضائية الدولية اليوم الجمعة

أعلنت وكالة ناسا أن صاروخ الشحن "فالكون-9" سيطلق، اليوم الجمعة، إلى المحطة الفضائية الدولية، وعلى متنه حمولة وزنها 2.7 طن، والروبوت الأوروبي "سيمون".

ومن المقرر أن يطلق الصاروخ الساعة 12:42 بتوقيت موسكو، من المطار الفضائي في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، وسوف يصل إلى المحطة الفضائية الدولية، يوم الاثنين 2 يوليو المقبل.

وفي مؤتمر صحفي، قالت ممثلة شركة سبيس إكس، جيسيكا جينسين: "نستخدم في هذه الرحلة صاروخا سبق أن استخدمت مرحلته الأولى". وأشارت إلى أن تحضير المرحلة الأولى لاستخدامها ثانية تم خلال شهرين فقط.

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وأعلنت "ناسا" أنه إضافة إلى الإمدادات الضرورية، سيحمل الصاروخ مواد للتجارب العلمية والروبوت الأوروبي المساعد "سيمون" الذي يشبه في شكله كرة قدم كبيرة، ويمكنه التحرك ذاتيا داخل محطة الفضاء الدولية والتحدث مع رواد الفضاء.

ويعد هذا الروبوت مشروعا مشتركا بين وكالة الفضاء الأوروبية والمركز الألماني للفضاء، وهو من إنتاج شركتي Airbus وIBM.

المصدر: نوفوستي