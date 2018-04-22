"أوميغا" يضع حدا لهيمنة صواريخ سبيس إكس

عرضت شركة "Orbital ATK" أحدث تصميم لصاروخ "أوميغا" المخصص للاستخدام التجاري والعسكري.

وينافس صاروخ أوميغا، بمحركه الهجين، صواريخ شركة سبيس إكس بتكاليف تشغيله المتواضعة. وتخطط شركة " Orbital ATK" للانتهاء من جميع الاختبارات على صاروغ أوميغا عام 2019. كما يعد الأخصائيون بتقديم الصاروخ للاستخدام بحلول عام 2021.

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وسيتمتع صاروخ أوميغا بالقدرة على حمل أكثر من 10 أطنان من الحمولة وإيصالها إلى المدار حول الأرض. كما تخطط الشركة لتطوير صاروخ قوي قادر على توصيل أكثر من 17 طنا من الحمولة إلى المدار.

وتعد شركة " Orbital ATK" من أكبر المنافسين لشركة سبيس إكس بصاروخ فالكون 9، الذي يحمل 8.3 طن إلى المدار المنخفض حول الأرض.

المصدر: لايف.رو

خالد ظليطو