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إعلان موعد إطلاق صاروخ "فالكون 9" بنسخته الجديدة

الفضاء

إعلان موعد إطلاق صاروخ
Ria.ru
إطلاق "فالكون 9"
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من المتوقع أن تطلق النسخة الأخيرة والنهائية لصاروخ "Falcon 9 Block 5" الثقيل التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية، في 24 أبريل المقبل، من القاعدة الفضائية في كيب كانافيرال بفلوريدا.

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وسيحمل الصاروخ القمر الاصطناعي التابع لبنغلاديش والذي أنتجته شركة "Thales Alenia Space" الفرنسية الإيطالية إلى مدار أرضي انتقالي.

وكان يخطط لإطلاق القمر الاصطناعي "Bangabandhu-1" للاتصال، في 4 أبريل المقبل. ويعود سبب تأجيل إطلاقه إلى استبدال محرك "بلوك 4" بنسخته المطورة "بلوك 5"، التي ازدادت قوتها بنسبة 8%. أما المرحلة الأولى للصاروخ فستستخدم 10 مرات.

وأعلنت شركة "سبيس إكس" أنها ستركز الآن على إتمام تصميم مركبة "دراغون 2" المأهولة وصاروخ "BFR " فائق الثقل.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف

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