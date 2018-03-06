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فالكون 9 يحمل إلى الفضاء القمر الاصطناعي "هيسباسات"

الفضاء

فالكون 9 يحمل إلى الفضاء القمر الاصطناعي
Globallookpress Space X/Xinhua
الصاروخ فالكون 9
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يحمل الصاروخ فالكون 9 إلى الفضاء القمر الاصطناعي الإسباني "هيسباسات 30W-6 " الذي وزنه 6 أطنان وحجمه حجم حافلة. هذا القمر سيكون أثقل حمولة حملها الصاروخ فالكون 9 إلى الفضاء.

وكتب إيلون ماسك رئيس شركة سبيس إكس المصنعة للصاروخ في تويتر "اليوم مساء (صباح الثلاثاء بتوقيت موسكو) سيقوم الصاروخ فالكون 9 برحلته الخمسين وهو يحمل القمر الاصطناعي الإسباني "هيسباسات 30W-6" الذي وزنه 6 أطنان وحجمه بحجم حافلة ركاب".

سيتم إطلاق الصاروخ في الساعة 8.33 من صباح الثلاثاء 6 مارس 2018 بتوقيت موسكو من قاعدة كانافيرال في فلوريدا. ويذكر أن هذا الاطلاق كان من المقرر أن يتم في نهاية فبراير الماضي ولكنه تأجل لأسباب تقنية.

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القمر الاصطناعي الإسباني مخصص للبث التلفزيوني والإنترنت في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وشمال إفريقيا.

المصدر: نوفوستي

كامل توما

 

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