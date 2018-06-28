"ناسا" تؤجل إطلاق التلسكوب الفضائي "ويب"

نشر مجلس الرقابة في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تقريرا يكشف عن قرار بتأجيل إطلاق التلسكوب الفضائي "ويب"، إلى 30 مارس عام 2021.

وأعلن رئيس مجلس الرقابة، توم يانغ، في مؤتمر صحفي عقده، يوم الأربعاء 27 يونيو الجاري، أن التأجيل سببه "الأخطاء وعدم الخبرة والتفاؤل المفرط وتعقد المشروع".

وسيؤدي تأجيل تنفيذ المشروع إلى زيادة تكاليفه حتى 9.6 مليار دولار، في ميزانية عام 2019، مع العلم أن المبلغ الأولي المخصص لتنفيذه بلغ 8.8 مليار دولار.

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وصرح يانغ بأنه لا يستطيع ضمان عدم تأجيل إطلاق التلسكوب مرة أخرى، بيد أنه أعرب عن أمله في أن تساعد بعض المقترحات والتوصيات في تخفيض هذا الاحتمال، وقال: "تهدف توصيتنا الرئيسية إلى منع حدوث أخطاء بشرية، أو التقليل من تأثيرها في البعثة".

يذكر أن روبرت لايتفوت، القائم بأعمال رئيس "ناسا" كان قد أعلن، في نهاية مارس الماضي، أن التلسكوب الفضائي "ويب" قد يطلق، في مايو 2020، بدلا من الموعد المقرر سابقا، أكتوبر 2018.

المصدر: نوفوستي