 
مباشر

الوكالة الفضائية الروسية: سنواصل التعاون الفضائي مع الولايات المتحدة

الفضاء

الوكالة الفضائية الروسية: سنواصل التعاون الفضائي مع الولايات المتحدة
RIA EKATERINA SHTUKINA
دميتري روغوزين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kf7i

أعلن مدير عام شركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أن روسيا لا تعتزم التخلي عن التعاون مع الولايات المتحدة في المجال الفضائي، خاصة فيما يتعلق بإنشاء محطة قمرية مدارية.

وقال روغوزين في حديث أدلى به، الأحد 24 يونيو، لقناة "RT": "من المهم السير قدما في هذا الدرب القمري خطوة بعد أخرى، لأن أي خطوة إلى اليسار أو اليمين قد تؤدي إلى وقوع حوادث. لذلك فإننا نستمر في التعاون مع الأمريكيين". وأردف قائلا: "سنمضي قدما مع العلم أن الفضاء لا يزال إلى الآن خارج العقوبات".

إقرأ المزيد
دميتري روغوزين تعاون روسي فرنسي لدراسة المنظومة الشمسية

يذكر أن مؤتمر الفضاء الدولي الذي عقد، في سبتمبر الماضي، في أديلايد الأسترالية، شهد توقيع اتفاقية مشتركة بين "روس كوسموس" الروسية ووكالة "ناسا" الأمريكية، تعكس نية الجانين للعمل المشترك على تحقيق مبادرات في مجال الفضاء، بما في ذلك تطوير مشروع إنشاء المحطة القمرية المدارية المأهولة.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لمحة عن منتخب الدنمارك