تعاون روسي فرنسي لدراسة المنظومة الشمسية

عقد المدير العام لشركة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، ورئيس مركز الدراسات الفضائية الفرنسي، جان إيف لو غال، اتفاقية تعاون في مجال دراسة المنظومة الشمسية.

وأكد بيان صادر عن المكتب الصحفي للشركة الروسية أن الاتفاقية حددت أهم مجالات التعاون، ومنها دراسة المنظومة الشمسية وفيزياء الشمس وبيئة الأرض وعلم الحياة والبحوث الفلكية باستخدام الأقمار الاصطناعية وغيرها.

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وأعرب الجانبان حسب البيان عن استعدادهما لتطوير التعاون في مجال دراسة الفضاء باستخدام المسابير والبنية والإمكانيات الفضائية على الأرض.

ونقل المكتب الصحفي لـ "روس كوسموس" عن روغوزين قوله إن الجانبين اتفقا على عقد لقاءات أخرى لدراسة المزيد من الجهود التي يمكن بذلها في سبيل تطوير وتعميق التعاون في مجال الفضاء.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف