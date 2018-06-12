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CNN: أمريكا وكوريا الشمالية ستوقعان مذكرة تفاهم تؤكد إحراز تقدم في المفاوضات

روس كوسموس توسع تعاونها مع الصين

الفضاء

روس كوسموس توسع تعاونها مع الصين
visualrian.ru
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أكد رئيس وكالة روس كوسموس الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أن الوكالة ستوسع تعاونها مع الصين في مجال الفضاء.

وأكد المسؤول أن"روس كوسموس اتفقت مع إدارة الفضاء الوطنية الصينية على توسيع مشاريعهما المشتركة في استكشاف القمر، وتشكيل مجموعات علمية روسية صينية لهذا الهدف".

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وتأتي تصريحات المسؤول الروسي بعد فترة من تصريحات روس كوسموس بأن العديد من الهيئات والمؤسسات العلمية الروسية أبدت استعدادها للمشاركة بالمركز العالمي لتأهيل رواد الفضاء الذي سيبنى في الصين بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وأوروبا، والذي سيجري العديد من التجارب العلمية المتعلقة بعلوم الطب الفضائي والبيولوجيا".

يذكر أن الصين أكدت سابقا أن برنامجها الفضائي القمري يقضي بإرسال مسبار فضائي نحو القمر قبل نهاية 2018، ليبدأ بعدها العمل على إرسال رحلات مأهولة إلى هناك وبناء قاعدة على سطحه.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر

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