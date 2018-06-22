روسيا تتخلى عن تجاربها القديمة على محطة الفضاء الدولية

أعلن رئيس الوكالة الروسية الفضائية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، أن روسيا ستوقف إجراء التجارب القديمة في المحطة الفضائية الدولية.

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وأكد روغوزين في حديث خاص لوكالة نوفوستي للأنباء أن تحديد أولويات التجارب العلمية سيصبح أسهل عند تشكيل إدارة خاصة بالقسم الروسي على المحطة الفضائية الدولية.

وتخطط روس كوسموس للتخلي عن التجارب "التي أقرت خلال العشر سنوات الأخيرة بسبب فقدانها للأهمية الحيوية المعاصرة".

وقال روغوزين: "ستوجه التجارب الرئيسية في القسم الروسي لتحقيق استقلاليته في المحطة الفضائية الدولية في الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن هذه التجارب ستصبح أرضية وتشكل أساسا للانتقال إلى مهام جديدة في الفضاء البعيد.

المصدر: نوفوستي

خالد ظليطو