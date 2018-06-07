"روس كوسموس" تطرح حلا لتنظيف المدار الأرضي من النفايات

اقترحت شركة "روس كوسموس" الروسية إشراك القطاع الخاص في عملية تنظيف المدار الأرضي من النفايات الفضائية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن رئيس إدارة التخطيط الاستراتيجي التابعة لشركة "روس كموسموس"، يوري ماكاروف، قوله إن مثل هذا العمل يمكن أن ينفذ على أساس تجاري، أي بمشاركة القطاع الخاص الذي يمكن أن يمنح الحق بالتعامل مع أهداف فضائية توصف حسب القوانين الدولية بأنها نفايات فضائية.

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ويشارك وفد شركة "روس كوسموس" في الاجتماع الـ 36 للجنة التنسيق الدولية الخاصة بالنفايات الفضائية، والذي يعقد حاليا في تسوكوبا اليابانية.

وقدم ماكاروف في الاجتماع تقريرا عن بحوث الوكالة الفضائية الروسية في مجال الحد من انتشار النفايات في الفضاء. وحسب المكتب الصحفي للاجتماع، فإن التركيز الأساسي في تقارير قدمتها الوفود تم على تنظيف المدار من النفايات.

وستستمر لجنة التنسيق الدولية في بذل الجهود لإرساء مبادئ الحد من انتشار النفايات الفضائية وإعادة النظر في ميثاق اللجنة. ونظر الاجتماع أيضا في نتائج الحملة الخاصة بتحديد موقع ووقت سقوط محطة "تيانغون-1" المدارية الصينية.

المصدر: تاس

يفغيني دياكمونوف