ناسا: عاصفة ترابية تجتاح كوكب المريخ بأكمله

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن العاصفة الترابية على كوكب المريخ اشتدت وتغطي مجمل سطحه حاليا، وأصبحت تهدد المسبار Opportunity، بحسب صور التقطها المسبار كريوسيتي.

ويقول خبير المناخ في فريق كريوسيتي، سكوت غوزيفيتش، إن "المراقبة التي يقوم بها كريوسيتي وأسطول كبير من المسابير في الفضاء ستساعدنا لأول مرة في الحصول على معلومات عن سلوك ذرات الغبار على سطح الكوكب وفي الطبقات العليا من غلافه الجوي في مثل هذه العواصف. نحن إلى الآن لا نفهم لماذا تنتهي بعض هذه العواصف بعد 10 أيام، في حين تنتهي أخرى بعد أشهر وحتى سنوات".

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وتشير ناسا إلى أن عاصفة مماثلة كانت قد اجتاحت الكوكب قبل 8 سنوات، وتسببت في توقف المركبة Spirit عن العمل. ومع ذلك يقول رئيس بعثة Opportunity إن العاصفة الحالية لا تهدد المسبار، بسبب بداية موسم الصيف على المريخ، ولن تنخفض درجة الحرارة دون 40 درجة مئوية تحت الصفر، والتي تعتبر خطرة لعمل المسبار.

المصدر: نوفوستي

كامل توما