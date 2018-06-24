 
مباشر

الولايات المتحدة تضع خطة لحماية الأرض من النيازك

الفضاء

الولايات المتحدة تضع خطة لحماية الأرض من النيازك
RIA NOVOSTI Aleksandr Kondratuk
قطعة من نيزك تشيليابينسك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kekb

وضعت الحكومة الأمريكية خطة من شأنها المساهمة في حماية الأرض من النيازك وغيرها من الأجرام الفضائية التي قد تشكل خطورة عليها.

وشكل ممثلون عن مختلف الوزارات الأمريكية فريقا أعد تقريرا من 20 صفحة، وقدمه للصحفيين رئيس إدارة العلم واستصلاح الفضاء الكوني في البيت الأبيض، إيرون مايلز، الذي أكد أن هناك احتمالا ضئيلا لاصطدام الأرض بجرم فضائي يسبب دمارا هائلا.

وأضاف مايلز أن فريق العمل اكتشف 95% من النيازك القادرة على التسبب بكارثة عالمية في حال اصطدامها بكوكبنا، لكنها لا تشكل خطورة عليه في القرن الجاري.

وقام الفريق بمتابعة النيازك والكويكبات التي تقترب من الأرض إلى مسافة لا تزيد عن 48 مليون كيلومتر. وبلغ عددها 18310 نيازك وكويكبات منها 1885 جرما فضائيا قد تقترب من الأرض إلى مسافة خطيرة. ويزيد قطر 57 منها عن كيلومتر واحد.

إقرأ المزيد
قطعة من نيزك تشيليابينسك عالم يكشف حجم نيزك تشيليابينسك الحقيقي

وقالت وكالة "ناسا" إنها سجلت كل الكويكبات الكبيرة التي بمقدورها  أن تلحق أضرارا جسيمة بالأرض وأدرجتها في فهارس خاصة.

كما أكدت الوكالة أن مسارات تلك الأجرام لا تتقاطع مع مدار الأرض. وأشارت إلى أن هناك مذنبات كبيرة قد تؤثر على كوكبنا، مع العلم أن الإنذار عن خطرها سيكون قبل بضعة أشهر من اصطدامها المفترض.

وطرح التقرير 5 أهداف استراتيجية بهذا الشأن، منها تطوير  تكنولوجيا وسبل اكتشاف الكويكبات الخطيرة والتصدي لها، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وإعداد فرضيات وخطوات يجب اتخاذها في حال ظهور خطر من هذا القبيل.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حادث مروع .. شاحنة كبيرة تسحق سيارتين على الطريق السريع