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سويوز الروسي يطلق أقمارا اصطناعية إيطالية إلى الفضاء

الفضاء

سويوز الروسي يطلق أقمارا اصطناعية إيطالية إلى الفضاء
Ria.ru
قمر صناعي صغير
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تبحث شركة "روس كوسموس" الروسية إطلاق أقمار اصطناعية صغيرة من صنع شركة "SITAEL" الإيطالية الخاصة، بواسطة صواريخ "سويوز-2.1".

وصرح ناطق باسم "روس كوسموس" بأن شركته بحثت تلك المسألة في إطار محادثاتها مع مستشار "SITAEL" لشؤون استراتيجية الأعمال، ماسيمو دي لانزارو.

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واتفق الجانبان على توريد قطع الغيار الروسية التي ستستخدم في الأقمار التي تقوم شركة "SITAEL " بتصنيعها.

يذكر أن "SITAEL" شركة إيطالية كبرى تدخل في مؤسسة "Angel" الفضائية. ولدى الشركة 4 مقرات، 2 منها في إيطاليا و1 في كل من اليونان وأستراليا. وتتخصص الشركة في تصنيع وإنتاج واختبار الأجهزة الفضائية صغيرة الحجم، والمحركات الكهربائية الفضائية واستحداث شبكات تتعامل مع الأقمار الاصطناعية.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف

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