تطوير "مدفع" ليزر لإطلاق الأقمار الاصطناعية

يعمل علماء من روسيا وسويسرا على تطوير طريقة جديدة لإطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء باستخدام "مدفع" ليزر.

وأكد ألكسندر إيلين، المدير الفني لشركة "غالاكتيكا" الروسية في تصريح لوكالة نوفوستي إلى أن الشركة تتعاون مع جامعة Dltech السويسرية في هذا المجال.

إقرأ المزيد

ومن المحتمل استخدام "مدفع" الليزر الذي يصمم في الجامعة السويسرية، حيث تبلغ قوته 300 كيلوواط. ولرفع كتلة 100 كلغم، هناك حاجة لمدفع ليزر قوته 40 ميغاواط، يجري العمل عليه في الجامعة حاليا، بحسب إيلين.

ويقوم مبدأ عمل الليزر على نقل الطاقة باستخدام الأشعة إلى جهاز خاص ينقل الحمولة إلى الفضاء. ويحول شعاع الليزر الهواء أمام الجهاز الفضائي إلى بلازما، تدفع بدورها الهواء إلى الخلف بواسطة مغناطيس فائق التوصيل.

ويرى المصممون أن هذه الطريقة في إطلاق الأقمار الاصطناعية ستخفض تكاليف إطلاقها بمقدار 500 دولار لكل كيلوغرام، وأن الشركة الرائدة في هذا المجال ستسيطر على 95% من خدمات إطلاق الأقمار الاصطناعية.

ووفقا لحسابات الشركة الروسية، من المحتمل تحقيق هذا المشروع خلال السنوات الخمس المقبلة، بتكلفة تقدر بـ 107 ملايين دولار .

المصدر: نوفوستي

كامل توما