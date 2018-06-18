 
مباشر

ناسا تغزو أقمار زحل!

الفضاء

ناسا تغزو أقمار زحل!
youtube/space and astronomy
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kdx4

ذكر موقع رامبلر الروسي أن وكالة ناسا الفضائية عازمة على إرسال مركبة جديدة خاصة لاستكشاف قمر "تيتان" التابع لزحل.

ووفقا للموقع فإن "ناسا مهتمة باستكشاف هذا القمر كونه الوحيد في مجموعتنا الشمسية الذي يتميز بغلاف جوي كثيف، والذي أثبت وجود كميات مستقرة من السوائل على سطحه".

إقرأ المزيد
تشيوهتشياو يصل إلى الجانب الآخر للقمر

وأوضح الموقع أن" اجتماع العوامل التي ذكرت سابقا، مع درجات الحرارة شديدة الانخفاض على سطح هذا القمر، يجعل منه شبيها بالأرض في مراحل تكونها الأولية، الأمر الذي قد يخوله ليكون مكانا محتملا لوجود أحد أشكال الحياة البدائية".

يذكر أن قمر "تيتان" هو أكبر الأقمار التابعة لكوكب زحل، وبنيته الفريدة جعلت الكثير من علماء الفلك يطلقون عليه اسم "القمر الشبيه بالكوكب".

المصدر: رامبلر

أسعد ضاهر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تغطية خاصة من RT .. تحليل مباريات اليوم مع فراس الخطيب وتوقعات مورينيو