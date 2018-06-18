ناسا تغزو أقمار زحل!

ذكر موقع رامبلر الروسي أن وكالة ناسا الفضائية عازمة على إرسال مركبة جديدة خاصة لاستكشاف قمر "تيتان" التابع لزحل.

ووفقا للموقع فإن "ناسا مهتمة باستكشاف هذا القمر كونه الوحيد في مجموعتنا الشمسية الذي يتميز بغلاف جوي كثيف، والذي أثبت وجود كميات مستقرة من السوائل على سطحه".

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وأوضح الموقع أن" اجتماع العوامل التي ذكرت سابقا، مع درجات الحرارة شديدة الانخفاض على سطح هذا القمر، يجعل منه شبيها بالأرض في مراحل تكونها الأولية، الأمر الذي قد يخوله ليكون مكانا محتملا لوجود أحد أشكال الحياة البدائية".

يذكر أن قمر "تيتان" هو أكبر الأقمار التابعة لكوكب زحل، وبنيته الفريدة جعلت الكثير من علماء الفلك يطلقون عليه اسم "القمر الشبيه بالكوكب".

المصدر: رامبلر

أسعد ضاهر