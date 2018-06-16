فرصة لعشاق الفضاء لقضاء عطلة العمر بحلول عام 2020

إذا كنت تحلم بفرصة للذهاب إلى الفضاء، فقد تكون أحلامك على عتبة الواقع، بشرط أن تكون مليونيرا.

وتعتزم شركة الفضاء الخاصة Axiom Space التي تتخذ هيوستن مقرا لها، تنظيم رحلات سياحية إلى محطة الفضاء الدولية ابتداء من عام 2020.

.@Axiom_Space offers space station vacations starting in 2020, for a cool $55 million. Is that doable? Maybe so... https://t.co/eMzVAicHgZpic.twitter.com/beWAOBg9DE — Alan Boyle (@b0yle) June 13, 2018

لكن الرحلة التي تتحقق مرة واحدة في العمر، تتوفر بسعر باهظ للغاية يبلغ 41 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 55 مليون دولار.

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وتغطي هذه التكلفة برنامجا تدريبيا على مدى 10 أيام، وتشمل النقل من وإلى محطة الفضاء الدولية، وطول مدة الإقامة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Axiom Space، مايكل سافريديني: "إنه لشرف لنا أن نواصل العمل الذي بدأته ناسا وشركاؤها، لتعميق الوعي بالفوائد العميقة لاستكشاف الفضاء وإشراك المزيد من البلدان والمواطنين العاديين في هذه المساعي".

وبالإضافة إلى تنظيم رحلات إلى محطة الفضاء الدولية، تقوم Axiom Space أيضا بتطوير محطة الفضاء الخاصة بها، والتي يمكن أن تستوعب المسافرين بحلول عام 2022.

والجدير بالذكر أن Axiom Space ليست الشركة الوحيدة التي تعمل على بناء محطة فضائية خاصة بها، حيث أعلنت شركة ناشئة أخرى تسمى "Orion Span"، عن خطط لإطلاق فندق فضاء فخم بحلول عام 2022.

المصدر: ميرور

فادية سنداسني