 
مباشر

فرصة لعشاق الفضاء لقضاء عطلة العمر بحلول عام 2020

الفضاء

فرصة لعشاق الفضاء لقضاء عطلة العمر بحلول عام 2020
axiomspace.com
فرصة لعشاق الفضاء لقضاء عطلة العمر بحلول عام 2020
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kdju

إذا كنت تحلم بفرصة للذهاب إلى الفضاء، فقد تكون أحلامك على عتبة الواقع، بشرط أن تكون مليونيرا.

وتعتزم شركة الفضاء الخاصة Axiom Space التي تتخذ هيوستن مقرا لها، تنظيم رحلات سياحية إلى محطة الفضاء الدولية ابتداء من عام 2020.

لكن الرحلة التي تتحقق مرة واحدة في العمر، تتوفر بسعر باهظ للغاية يبلغ 41 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 55 مليون دولار.

إقرأ المزيد
إطلاق أول فندق فضائي فخم العام 2021

وتغطي هذه التكلفة برنامجا تدريبيا على مدى 10 أيام، وتشمل النقل من وإلى محطة الفضاء الدولية، وطول مدة الإقامة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Axiom Space، مايكل سافريديني: "إنه لشرف لنا أن نواصل العمل الذي بدأته ناسا وشركاؤها، لتعميق الوعي بالفوائد العميقة لاستكشاف الفضاء وإشراك المزيد من البلدان والمواطنين العاديين في هذه المساعي".

وبالإضافة إلى تنظيم رحلات إلى محطة الفضاء الدولية، تقوم Axiom Space أيضا بتطوير محطة الفضاء الخاصة بها، والتي يمكن أن تستوعب المسافرين بحلول عام 2022.

والجدير بالذكر أن Axiom Space ليست الشركة الوحيدة التي تعمل على بناء محطة فضائية خاصة بها، حيث أعلنت شركة ناشئة أخرى تسمى "Orion Span"، عن خطط لإطلاق فندق فضاء فخم بحلول عام 2022.

المصدر: ميرور

فادية سنداسني

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا