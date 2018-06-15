رسالة من ستيفن هوكينغ إلى أقرب ثقب أسود

يتلقى أقرب ثقب أسود من الأرض رسالة موجهة نيابة عن عالم الفيزياء الراحل، ستيفن هوكينغ، الذي توفي في مارس الماضي، عن عمر ناهز 76 عاما.

وأفادت شركة الإذاعة والتلفزيون البريطانية، بي بي سي، بأن رسالة ستوجه إلى الثقب الأسود 1А 0620-00، اليوم الجمعة، أثناء مراسم دفن رماد عالم الفيزياء بين قبري العالمين البريطانيين إسحاق نيوتن وتشارلز داروين، في مديرية وستمنستر بلندن.

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وستحمل رسالة لاسلكية يرسلها قمر اصطناعي تابع للوكالة الفضائية الأوروبية محتوى صوتيا لهوكينغ عن السلام والأمل، على خلفية موسيقى الملحن اليوناني فانجيليس (إيفانجيلوس باباثاناسيو).

وقالت ابنة هوكينغ، لوسي، إن الرسالة عبارة عن إشارة رمزية جميلة، تجسد علاقة وجود أبيها على كوكب الأرض من جهة ورغبته في الانطلاق إلى الفضاء ودراساته الكونية من جهة أخرى.

ووزعت أقراص إلكترونية تحتوي على الألحان الموسيقية على الضيوف الذين سيحضرون مراسم دفن رماد العالم، وبينهم رائد الفضاء تيموثي بيك والممثل بنديكت كومبرباتش الذي لعب دور هوكينغ في مسرحية درامية لـ بي بي سي، وغيرهما من المشاهير.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف