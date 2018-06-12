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انتهاء اختبار متانة وحدة العلم والطاقة الروسية الفضائية

الفضاء

انتهاء اختبار متانة وحدة العلم والطاقة الروسية الفضائية
Ria.ru
وحدة علمية روسية جديدة
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أنهت وحدة العلم والطاقة الجديدة اختبارات المتانة، ويفترض أن تطلق إلى المحطة الفضائية الدولية مطلع العام المقبل.

وقام طاقم من 3 أفراد، في مارس الماضي، بتحليق افتراضي داخل مجسم لوحدة العلم والطاقة. ونفذوا محاكاة للعمل داخل الوحدة، واختبروا داراتها الكهربائية والتكيف على ظروف العمل داخلها وذلك خلال يوم عمل واحد. كما تم تدريب أفراد الطاقم على التعامل مع مركز إدارة الرحلات الفضائية.

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وقامت شركة "إينيرغيا" الروسية بتصنيع 3 وحدات جديدة، هي وحدة العلم والطاقة والمختبر متعدد المهام ووحدة الأجهزة والمعدات، سيتم إطلاقها كلها إلى المحطة الفضائية الدولية لتعمل هناك كجزء لا يتجزأ من المحطة.

أما وحدة العلم والطاقة فهي أول وحدة سيتم إطلاقها إلى المحطة. ويجب أن تشكل الوحدات الثلاث الحديثة نواة محطة فضائية روسية، في حال تخلي الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء عن استخدام المحطة بعد عام 2024، عندما ينتهي رسميا عمر وحداتها الرئيسية.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف

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