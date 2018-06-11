بدء إعداد مكوك أمريكي للرحلات حول القمر

تبدأ عملية إعداد أول مكوك فضائي تابع لشركة "سبيس إكس" للرحلات الاختبارية غير المأهولة، في يوليو المقبل، في كيب كانافيرال بفلوريدا.

وقال مصدر في الصناعة الفضائية الأمريكية لوكالة "إنترفاكس" الروسية إن مكوك "Dragon V2" سيصل إلى كيب كانافيرال، في منتصف يوليو، لإعداده للرحلة غير المأهولة الأولى. وفي حال عدم إتمام عملية إعداده حتى أغسطس، يمكن أن تؤجل رحلته إلى شهر ديسمبر المقبل.

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يذكر أن "Dragon V2" هو مكوك خاص مأهول تابع لشركة "سبيس إكس". وقد صمم بطلب من وكالة "ناسا" الأمريكية في إطار برنامج "CCDev" المخصص لنقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية وإعادتهم إلى الأرض. وسيطلقه إلى المدار الأرضي صاروخ "فالكون 9" من منصة مركز "كينيدي" الفضائي.

وكان إيلون موسك قد كشف عن نموذج مأهول لمكوك "دراغون"، يوم 30 مايو عام 2014. فيما أعلنت شركة "سبيس إكس"، في 28 فبراير الماضي، أنها تعتزم استخدام مكوك "Dragon V2" للرحلات السياحية المأهولة حول القمر، بشرط أن يطلقه صاروخ "فالكون هيفي" فائق الثقل.

المصدر: إنترفاكس

يفغيني دياكونوف