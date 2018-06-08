الولايات المتحدة توقف مشروع روفر قمري

أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية تخليها عن مشروع تصميم روفر قمري كانت قد خصصت له مبلغ 100 مليون دولار.

وقالت صحيفة "Houston Chronicle" الأمريكية إن القرار بوقف العمل على تطوير مشروع روفر "Resource Prospector" المخصص للبحث عن الماء على سطح القمر اتخذ في أبريل الماضي، ولم يكشف عنه إلا منذ أيام.

وتفيد الصحيفة بأن عملية تصميم الروفر بدأت منذ 4 أعوام، وكان من المفترض إطلاق مسبار يحمل الروفر عام 2022 أو 2023، يقدر سعره (المسبار) بـ 250 مليون دولار.

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وأثار القرار المفاجئ بوقف العمل على تطوير المشروع استغراب المشاركين فيه. وقالت الصحيفة إن 90 خبيرا عملوا على تصميم الروفر سينضمون إلى برامج فضائية أخرى. بينما أعلنت الموظفة في "ناسا"، تشيرل وورنر، أن الأجهزة المخصصة للروفر ستستخدم في مشاريع أخرى.

وأضافت وورنر أن بعض مكونات مشروع "Resource Prospector" قد تستخدم في دراسات القمر المستقبلية التي يفترض أن تجري أعوام 2019-2021، ومنها: مثقاب مخصص لحفر تربة القمر، أجهزة مخصصة للبحث عن آثار الهيدروجين تحت سطح القمر، وجهاز مخصص لقياس كمية الماء التي تحتوي عليها الصخور القمرية.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف